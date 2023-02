Sabia que Fábio Vieira é fã de Karaoke?

O médio português participou na rubrica «Colney Carpool», com David Frimpon, um dos rostos mais conhecidos do Arsenal e deu um autêntico espetáculo que já está a viralizar entre os adeptos do clube londrino.

Sentados num carro de golfe, deram a volta ao centro de treinos e Fábio Vieira mostrou o seu lado mais informal, tendo começado por revelar que em Portugal gostava de ir aos cafés para participar no Karaoke. E que música escolhia? «Meu nome é Rebeca», que fez questão de cantar até. Mais difícil foi explicar a escolha ao apresentador.

Mas o internacional sub-21 português abordou ainda a pouca variedade de pizzas que costuma comer, a forte amizade com Gabriel Martinelli e assumiu sentir saudades das praias de Portugal.

Ora veja (e ouça):