O Hamburgo e o Colónia empataram (1-1) num jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga alemã. Fábio Vieira protagonizou o momento do jogo com um golaço para abrir o marcador.

De início, o Hamburgo alinhou com os portugueses Daniel Fernandes e Fábio Vieira. Já Fábio Baldé, que fez toda a formação na equipa alemã, foi suplente utilizado.

Os golos do encontro foram marcados na primeira metade. O ex-FC Porto fez o primeiro. E que bela maneira de inaugurar o marcador. O avançado de 25 anos arrancou pelo lado esquerdo e, já dentro de área, fez um chapéu ao guarda-redes.

O português apontou, assim, o quinto golo em 23 jogos pelo Hamburgo. Pouco depois surgiu a resposta do Colónia. Said El Mala, médio de 19 anos, restabeleceu o empate nos instantes final da primeira parte (45m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um empate (1-1), perfazendo um ponto para cada equipa. Com este resultado, o Hamburgo assume a décima posição com 30 pontos. O Colónia, por sua vez, é 13.º com 25 pontos.

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