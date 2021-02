Jorge Costa despediu-se do Gaz Metan nesta segunda-feira. O técnico está de regresso a Portugal para assumir o comando do Farense, tal como o Maisfutebol já noticiou, mas antes fez questão de explicar a sua saída do emblema romeno, ao fim de apenas quatro meses.

«Talvez seja a conferência de imprensa mais difícil que tive aqui, para anunciar que vou sair do Gaz Metan. Os adeptos merecem uma explicação. Estava satisfeito aqui. Com os jogadores, com o presidente, com o meu trabalho, com o projeto. Já depois de cá chegar tive a oportunidade de treinar uma seleção e recusei, assim como recusei ofertas da Arábia Saudita e da Tunísia, pois o dinheiro não é o mais importante, mas sim o orgulho no trabalho, o projeto», começou por dizer.

«Quando assinei contrato já existia a situação da pandemia, mas era diferente da situação que vivemos agora. Tenho a minha mulher em Portugal e os meus pais, que têm quase 90 anos. É difícil estar longe deles. Há dois dias recebi uma chamada de um clube português. Talvez seja uma decisão egoísta, e honestamente disse isso aos jogadores. O futebol é a minha vida, mas também tenho a minha vida privada, a minha família, e decidi voltar para casa», justificou Jorge Costa.

O técnico vai agora assumir o comando do Farense, que nesta segunda-feira oficializou a saída de Sérgio Vieira.