O extremo Félix Correia foi o português em maior evidência na jornada do último fim de semana, com um bis e uma assistência na goleada do Lille ao Metz (6-1), para a nona jornada da liga francesa, estando no topo dos portugueses no estrangeiro, com nota máxima: 10 em 10, nos dados obtidos pelo Maisfutebol através do SofaScore, parceiro do nosso jornal.

Vitinha, médio do PSG, foi titular e fez uma assistência na vitória por 3-0 ante o Brest e surge com a segunda melhor nota da semana entre os portugueses no estrangeiro.

O pódio ficou completo com Raphaël Guerreiro, suplente utilizado e autor de um golo e uma assistência na vitória por 3-0 do Bayern Munique ante o Borussia Monchengladbach, em jogo da oitava jornada da Bundesliga.

Confira, abaixo, os portugueses em maior destaque no estrangeiro, após a jornada nos respetivos países.