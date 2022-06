A nova época do Fenerbahçe, agora com Jorge Jesus no comando, já arrancou, com os habituais exames médicos dos jogadores.

Numa publicação do clube turco, com o treinador em destaque, é possível ver alguns dos jogadores de volta às instalações do clube.

Entre os jogadores que iniciam a época já está o português Miguel Crespo, médio português de 25 anos que na época passada trocou o Estoril pelo gigante turco.