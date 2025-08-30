Made In
Há 43 min
Fenerbahçe detalha lesão de Nélson Semedo
Clube turco informa que o lateral sofreu lesão na virilha direita
O futebolista português Nélson Semedo sofreu uma «lesão muscular na virilha esquerda», detalhou o Fenerbahçe, na manhã deste sábado.
Semedo, de 31 anos, saiu aos 16 minutos de jogo ante o Benfica, na quarta-feira, na Luz, devido a lesão. Agora, o Fenerbahçe detalhou o problema do internacional português, acrescentando que «o tratamento já foi iniciado».
Semedo foi examinado no Hospital Atasehir, em Istambul, prosseguindo agora a recuperação.
