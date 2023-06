Na antevisão à final da Taça da Turquia, marcada para este domingo, diante do Basaksehir, Jorge Jesus revelou que já teve uma conversa com o presidente do Fenerbahçe acerca do futuro.

«Em relação ao meu futuro, eu já conversei com o presidente do Fenerbahçe [Ali Koç], ele sabe o que penso e já está preparado para o que pode fazer, porque já falei com ele. Não quero alongar-me horas antes da final... Mais importante do que eu é a final de amanhã [domingo] e quero falar mais sobre esta final, já estou habituado a disputar em alguns países, principalmente em Portugal, que é muito apaixonante, tem sempre uma festa muito bonita antes dos jogos. É aí que quero estar focado», frisou o técnico português em conferência de imprensa.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Jesus, que termina contrato com o Fenerbahçe no final de junho, está muito próximo de assumir o cargo de selecionador da Arábia Saudita.

Os últimos detalhes vão ser acertados após o último jogo com o emblema de Istambul, mas o técnico de 68 anos tem as negociações bem encaminhadas para regressar ao país onde já orientou o Al Hilal, entre julho de 2018 e janeiro de 2019.