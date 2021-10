Com William Carvalho em campo durante os 90 minutos, o Betis empatou (1-1) em casa com o Bayer Leverkusen, em partida a contar para a 3.ª jornada da Grupo G da Liga Europa.

Com Rui Silva no banco (a baliza dos espanhóis esteve entregue a Claudio Bravo), o Betis adiantou-se no marcador aos 75 minutos por intermédio de Borja Iglesias, que converteu uma grande penalidade.

Só que aos 82 minutos o conjunto alemão chegou ao empate. Um remate de Robert Andrich desviou em William Carvalho e apanhou Bravo em contrapé. Com este resultado, Bayer Leverkusen e Betis continuam colados no topo do Grupo G, agora com 7 pontos, mais 4 do que o Celtic, que é terceiro classificado à frente do Ferencváros, que continua sem qualquer ponto somado.

À mesma hora, o Fenerbahçe de Vítor Pereira não foi além de um empate a dois golos na receção aos belgas do Antuérpia. Sem Miguel Crespo, que não está inscrito na Liga Europa, os turcos entraram no jogo praticamente a perder e tudo graças a um jogador que... lhes pertence. Mbwana Samatta, avançado da Tanzânia que está emprestado aos belgas, inaugurou o marcador aos 2 minutos para os visitantes, que contaram com o português Dinis Almeida de início.

Ainda na primeira parte, o internacional equatoriano Enner Valencia empatou aos 21 minutos e assinou a reviravolta de penálti (a castigar falta de Dinis Almeida) em cima do intervalo, já depois de ter desperdiçado um castigo máximo no qual acertou na barra após uma execução à Panenka. Pouco depois da hora de jogo, o Antuérpia, através de Pieter Gerkens, conseguiu agarrar o primeiro ponto no Grupo D da Liga Europa e impedir a equipa de Vítor Pereira (2 pontos) de somar a primeira vitória.

Outros resultados dos jogos das 17h45

Lazio-Marselha, 0-0

Rapid Viena-Dínamo Zagreb, 2-1

Midtjylland-Estrela Vermelha, 1-1

Ludogorets-Sp. Braga, 0-1