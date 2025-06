Fernando Santos continua sem conhecer o sabor da vitória enquanto selecionador do Azerbaijão. Os azeris empataram a zero golos este sábado, diante da Letónia, num jogo particular.

O técnico português soma sete derrotas e dois empates em nove partidas à frente do Azerbaijão.

O conjunto azeri volta a entrar em campo na próxima terça-feira, diante da Hungria, novamente num encontro amigável.