O português Fernando Santos, apresentado na manhã desta terça-feira como o novo treinador do Besiktas, revelou que os primeiros que o contactaram após a mudança para o clube da Turquia foram Pepe e Ricardo Quaresma, que fizeram carreira no emblema de Istambul.

«Os primeiros a telefonarem-me foram o Pepe e o Ricardo Quaresma, a dar os parabéns, a dizer que venho para um clube enorme, a falarem-me da sua experiência, do quanto o Besiktas os marcou. Com o Simão Sabrosa também. Todos foram meus jogadores, tenho uma relação forte com eles. Além disso, tenho o telemóvel cheio de mensagens dos meus jogadores, a desejarem-me felicidades e ao Besiktas. Obviamente que isso é importante, principalmente os que estiveram no clube e que me falaram do clube, da grandeza, da história, da rivalidade. O futebol na Turquia é uma paixão muito grande», disse, na conferência de imprensa de apresentação, falando de um episódio que exemplifica isso mesmo.

«Um amigo meu que viveu aqui há pouco tempo, dizia-me que um dia havia um jogo do Besiktas, que ia a passar e, fora do estádio, estava tanta gente como estava dentro. Iremos respeitar o adversário, mas vamos querer vencer. Só podemos vencer os adversários se conseguirmos respeitá-los», apontou Fernando Santos.

Antes, numa primeira questão, Fernando Santos falou também do trabalho a fazer no (e com o) plantel. «É um trabalho conjunto, precisamos de todos e aqui há uma peça fundamental, os milhões de adeptos que o Besiktas tem. Vão ser importantes neste arranque, nesta caminhada, para que o sol possa brilhar de novo. Com serenidade, tranquilidade, vamos analisar o plantel. Ver na televisão é diferente de ver agora em treino, no jogo, estarmos aqui, conhecermos a mentalidade e o caráter. É preciso que tenham qualidade, mas é preciso que tenham caráter, paixão, que vivam intensamente o clube», perspetivou.

Na apresentação, antes das questões, o antigo selecionador nacional, de 69 anos, mostrou-se honrado e feliz por estar num clube como o Besiktas. «Para mim é uma enorme honra estar aqui, para representar este gigante do futebol turco. Uma história fortíssima, já tive o prazer de estar aqui várias vezes como turista, joguei uma vez em Istambul, outra em Ancara. [Istambul] é uma cidade que gosto muito. É marcante estar para mim em Istambul, tudo me marcou. É com muita felicidade, vontade e determinação de fazer coisas bem», assinalou.

Já numa parte final da apresentação, Fernando Santos foi questionado sobre Cristiano Ronaldo e o facto de não o ter feito alinhar de início nos oitavos de final do Mundial 2022, ante a Suíça. «Foi uma decisão tática e técnica. Ronaldo jogou os primeiros três jogos. Tive de tomar decisões e tomei-as corretamente. Se não tivéssemos sido eliminados, talvez esse assunto não tivesse sido tão falado», apontou.