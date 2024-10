Fernando Santos continua sem vencer como selecionador do Azerbaijão. O técnico português somou o terceiro desaire em outros tantos jogos no comando da seleção azeri, que esta sexta-feira foi derrotada na visita à Estónia (3-1), em jogo do Grupo C1 da Liga das Nações.

Ioan Yakovlev adiantou a Estónia aos 32 minutos, mas, através de um penálti de Toral Bayramov, o Azerbaijão chegou à igualdade, aos 45+1 minutos. Ainda antes do intervalo, os anfitriões saltaram de novo para a frente do marcador, por intermédio de Vlasiy Sinyavskiy (45+2m).

Os estónios selaram o triunfo no segundo tempo, com o golo de Rocco Shein (71m).

O Azerbaijão segue na última posição do Grupo C3, ainda sem qualquer ponto somado. Suécia e Eslováquia, que se defrontam esta sexta-feira, têm ambas seis pontos, enquanto a Estónia é terceira classificada, com três.