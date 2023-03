Depois da derrota na estreia, Fernando Santos somou a primeira vitória no comando da Polónia, desta feita na receção à Albânia (1-0), em Varsóvia, na segunda jornada do Grupo E da qualificação para o Euro 2024.

Num jogo em que Santos operou quatro mexidas no onze inicial, os polacos entraram em campo e aqueceram com nomes das jogadores da seleção feminina nas camisolas, num gesto de apoio à candidatura da Polónia como organizadora do Campeonato da Europa feminino de 2025.

O único golo do encontro foi apontado por Karol Swiderski, aos 41 minutos. Após um remate de Jakub Kaminski ao poste, o avançado dos Charlotte FC marcou na recarga.

Também esta segunda-feira, a Moldávia empatou a zero na receção à Chéquia.

Desta forma, a Chéquia continua na liderança do Grupo E, com quatro pontos, mais um do que a Polónia, de Fernando Santos, segunda classificada. Segue-se a Moldávia, com dois pontos amealhados, Ilhas Faroé com um e Albânia sem qualquer ponto, embora estas duas seleções tenham apenas um jogo disputado.