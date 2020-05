Cristiano Ronaldo é a figura pública portuguesa com maior notoriedade.

O internacional português foi o mais citado espontaneamente pelos inquiridos da edição de 2020 do estudo «Figuras Públicas e Digital Influencers», realizado pela Marktest, com mais de metade (51%) do total de referências por parte dos inquiridos, quando solicitados a identificar figuras públicas portuguesas.

O jogador da Juventus mantém assim o lugar cimeiro que já ocupava na edição passada.

Na segunda posição deste ranking surge a apresentadora Cristina Ferreira, com 44,5% de referências espontâneas, e a fechar o pódio está o apresentador Manuel Luís Goucha, da TVI, com 19,1% de referências.

No Top10 de personalidades mais citadas de forma espontânea (sem sugestão de respostas possíveis) surgem ainda Ruy de Carvalho, Herman José, Rita Pereira, Ricardo Araújo Pereira, Pinto da Costa, Mariza e Catarina Furtado.

Cristiano Ronaldo liderou também, de forma destacada, a lista de figura pública com maior notoriedade espontânea top of mind (ou seja, o primeiro nome referido nas respostas): com 32.8% de referências, o nome de Ronaldo foi aquele que mais vezes iniciou o leque de respostas dos inquiridos.

A lista dos dez nomes mais referidos em primeiro lugar pelos inquiridos contempla ainda Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Nelson Évora, Ruy de Carvalho, Herman José, Rita Pereira, Pinto da Costa, Rosa Mota e José Mourinho.

Além de liderar em notoriedade espontânea, Cristiano Ronaldo lidera também o estudo na vertente de notoriedade total (critério que acumula a notoriedade espontânea com a notoriedade sugerida numa lista de 66 nomes). Neste parâmetro, o nome do futebolista foi reconhecido por 96,4% dos entrevistados.