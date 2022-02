Ferro não podia pedir melhor estreia ao serviço do Hajduk Split.

Dias depois de ser anunciado como reforço dos croatas por empréstimo do Benfica, o central de 24 anos foi titular e precisou de apenas três minutos para marcar.

No terreno do Gorica, Filip Krovinovic, outro velho conhecido dos encarnados, cobrou um pontapé livre e Ferro subiu mais alto para, solto de marcação, cabecear para o fundo as redes.

Veja o golo: