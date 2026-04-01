O Universitatea Craiova anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Filipe Coelho.

O técnico português, de 45 anos, estendeu a ligação ao clube romeno por mais uma temporada.

Quando chegou ao Universitatea Craiova, em novembro do ano passado, Filipe Coelho encontrou a equipa no quarto posto. Desde então, conduziu-a ao primeiro lugar da fase regular e lidera atualmente a fase de campeão, com 33 pontos, em igualdade com o U. Cluj. O título de campeão romeno, diga-se, escapa ao clube há 35 anos.

Na Taça, o Universitatea Craiova está nas meias-finais.