O português Filipe Coelho deixou o Chelsea e vai ser adjunto nos franceses do Estrasburgo, anunciaram os dois clubes - que têm o mesmo proprietário - esta terça-feira.

O técnico luso, de 40 anos, orientou os sub-21 dos londrinos na última época, depois de ter sido campeão da Liga Revelação com o Estoril e de vários anos ligado à formação do Benfica.

No Estrasburgo, que terminou no sétimo lugar da Liga francesa e garantiu uma vaga na Liga Conferência, vai trabalhar com o treinador Liam Rosenior.