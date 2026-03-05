Made In
Roménia: Filipe Coelho qualifica-se para as «meias» da Taça
Universitatea Craiova, do português, bateu o CFR Clujno no prolongamento
Filipe Coelho está nas meias-finais da Taça da Roménia. O Universitatea Craiova, do técnico português, bateu em casa o CFR Clujno (3-1) após prolongamento.
A equipa do treinador luso abriu o marcador aos 69 minutos pelos pés de Carlos Mora. Já nos instantes finais, o CFR Clujno empatou com o golo de Andrei Cordea (90m), que levou tudo para prolongamento.
No tempo extra, os golos de Alexandru Cretu (105+1m) e Stefan Baiaram (118m) garantiram a passagem para as «meias» da competição. No que toca à Liga romena, a equipa de Filipe Coelho é líder isolada com 59 pontos – a quatro do segundo Rapid Bucuretsi.
