Filipe Martins assinou contrato com os chineses do Wuhan Three Towns para o ano de 2025, confirmou esta segunda-feira o próprio treinador português em declarações à Lusa.

O técnico de 46 anos embarca na primeira experiência no estrangeiro após iniciar 2024/25 ao leme do Estrela da Amadora, deixando esse emblema ao fim de seis jogos.

Segundo o próprio explicou à Lusa, os principais objetivos passam «pela manutenção e por potenciar o jogador chinês».

Campeão do Campeonato de Portugal em 2016/17, pelo Real Massamá, Filipe Martins passou também por Mafra, Feirense e Casa Pia, antes de rumar à China, para orientar o 11.º classificado da Liga chinesa em 2024, em que alinhou no ataque o português Joca.

Na época transata, o clube de Wuhan jogou, de resto, a fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, tendo sido orientado pelo espanhol Ricardo Rodriguez.