O Flamengo de Paulo Sousa perdeu com o Fluminense por 2-0, em jogo da 1.ª mão da final do Campeonato Carioca.

Os golos do Flu foram ambos marcados pelo avançado argentino Germán Castro, aos 83 e 85 minutos, que não desperdiçou dois erros defensivos do «mengão», o primeiro deles gritante.

A decisão do Carioca está marcada para 2 de abril. Novamente no Maracanã, mas agora com o Fluminense a atuar na condição de equipa visitada.