Apesar de ter voltado aos triunfos, Paulo Sousa ouviu os adeptos do Flamengo cantarem por Jorge Jesus. No final do encontro, o técnico português foi confrontado com o sucedido no Maracanã e afirmou que o público é «soberano».



«Os adeptos são sempre soberanos. Eles é que decidem se estão ou não contentes. Da minha parte resta-me trabalhar com muita honestidade e colocar sempre o Flamengo à frente de tudo para deixar os adeptos felizes. Tenho visto uma equipa cada vez mais consistente, a defender melhor, com boa intensidade e com dinâmicas extraordinárias. Podemos marcar mais golos e sabemos que vamos ter dificuldades em alguns jogos, mas a pela atitude que temos mostrado, acredito que vamos ter os adeptos felizes em breve», referiu, em conferência de imprensa.



Na conversa com os jornalistas, Paulo Sousa teve a seu lado Marcos Braz, vice-presidente do Mengão, e Bruno Spindel, diretor para o futebol. Ambos saíram, de resto, em defesa do treinador.



«O apoio é dado diariamente. Muitas vezes é preciso mandar uma mensagem em certos momentos. É o que estamos a fazer. Todos os dias há questões sobre o técnico. Quando isso é feito sistematicamente, coloca em questão a continuidade do treinador. É um treinador no qual acreditamos e estamos com ele», frisou Braz.