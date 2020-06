Após ter renovado contrato com o Flamengo até 2021, Jesus traçou os objetivos do clube para o próximo ano e admitiu que o Mundial de Clubes «ficou atravessado na garganta».



«As expectativas são sempre as melhores, em função daquilo que é a grandiosidade deste clube. Este clube é não só o maior melhor e maior do Brasil, mas também além das fronteiras. A nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, colocar a cereja no bolo, que ficou atravessado na garganta no ano passado: ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para estar na final do Mundial de Clubes, acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos de ganhar novamente a Libertadores», referiu, citado pelo Globo Esporte.



O treinador português explicou ainda o que o levou a permanecer no Mengão depois de ter vencido cinco títulos, entre os quais, a Taça Libertadores.



«Neste momento posso escolher o que quiser para a minha carreira desportiva. Foi o que fiz ano passado e este ano. Não pus à frente minha carreira financeira. Não há comparações possíveis com os contratos que tinha em Portugal. Escolhi a minha carreira desportiva. No primeiro ano, sabia o que ia acontecer porque sabia da qualidade do meu trabalho e dos jogadores do Flamengo. Agora, conheço melhor a estrutura, a paixão que os adeptos têm por mim. Se estou feliz num lugar, esse foi o factor número um da minha escolha. A felicidade desportiva só acontece com resultados», acrescentou.



Num ano no Flamengo, Jesus somou 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 51 jogos, tendo conquistado Libertadores, o Brasileirão, a Recopa sul-americana, a Supertaça do Brasil e o carioca.



Por sua vez, o presidente do clube brasileiro, Rodolfo Landim, destacou o esforço feito pelo técnico para continuar.



«Como todos sabem, a Covid afetou vários aspectos, não só financeiros, mas económicos. A previsão de receita que o clube teve foi muito menor do que aquela prevista no início do ano. Isso teve tanto impacto que renegociámos com os jogadores [os salários]. Agradeço muito ao Jesus, que neste processo de negociação ajudou-nos bastante, abrindo mão de uma parte significativa do que ele estava a receber e que estava combinado antes da pandemia de Covid. Ele entendeu o que está acontecendo com o clube», afirmou.