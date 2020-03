O Flamengo iniciou a defesa do título com um triunfo na Colômbia frente ao Junior Barranquilla (1-2). No final da partida, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito pela qualidade mostrada pela sua equipa e elogiou os avançados do conjunto «cafetero».



«Saio satisfeito pelo resultado e pelo jogo. Defrontámos uma boa equipa, que tem dois avançados muito poderosos, experientes e que a qualquer momento podem marcar. Defensivamente estivemos quase perfeitos, exceto no último segundo. Até esse momento, estivemos praticamente perfeitos. O Junior não teve uma oportunidade de golo. É verdade que o Flamengo não teve muitas, mas na Libertadores é assim. Tivemos quatro oportunidades e concretizámos duas. Essa é a diferença dos nossos avançados.Os que têm qualidade, normalmente não falham. Óbvio que já fizemos jogos melhores, mas este foi um bom jogo», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico português não pode contar com os lesionados Caio e Bruno Henrique, além do castigado Arão. Jesus espera ter o avançado para o próximo encontro da Libertadores, agendado para quarta-feira.



«O grupo é muito forte. Foi importante ter vencido fora, porque qualquer uma das equipas pode apurar-se para a próxima fase. Não vai ser fácil alguém ganhar aqui em Barranquilla. Penso que, pelo menos, o Bruno Henrique vai estar recuperado para o próximo jogo da Libetadores», disse.



Se Jesus não reconquistar a Libertadores, a época do Flamengo será um fracasso?



«A pergunta é interessante. Ganhei LIbertadores, Recopa, Supercopa, quase tudo... só não ganhamos o Campeonato do Mundo. Se não ganhar a Libertadores, será um fracasso.Quem ganha tudo, tem que continuar a ganhar tudo? O futebol não é assim. Flamengo tem que seguir assim. Tenta ser melhor a cada jogo, essa é nossa mentalidade. É assim que vamos defender nosso título», concluiu.



