Gabriel Barbosa admitiu que criou uma relação especial com Jorge Jesus. Avançado e treinador permanecem em contacto mesmo após o regresso deste último a Portugal devido à pandemia de Covid-19.



«Falo muito com o mister. Ele está bem em Portugal e deve estar a ver jogos até às 7h da manhã. Deve estar a estudar todas as equipas que possamos apanhar, então eu falo sempre com ele. Temos uma relação de pai e filho. Cumprimento-o sempre com um beijinho ou um abraço», disse o jogador do Flamengo, em declarações ao Esporte Interativo.



O internacional brasileiro revelou ainda que a equipa do Mengão ligou de imediato a Jesus após saberem que este testou «positivo fraco» por coronavírus.



«Fizemos o exame todos juntos. Os nossos testes deram todos negativos e o dele deu positivo. Achei estranho como é que eu não estava infetado e ele estava. Nós, os jogadores, ligamos-lhe, falámos com ele e ele disse que se sentia muito bem. Depois quando saiu o outro resultado, já imaginávamos [que ia ser negativo]», contou.



Gabigol, recorde-se, fez o melhor ano da carreira em 2019 sob o comando do português: marcou 43 golos em 59 jogos.