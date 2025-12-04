O Flamengo conquistou, na madrugada desta quinta-feira, o título do Brasileirão, superando o Palmeiras de Abel Ferreira. Este foi o quarto título do «Mengão» na temporada, depois da Libertadores, da Supertaça brasileira e da Liga carioca.

Numa época de muitas conquistas há um nome português em destaque: José Boto, diretor de futebol do clube carioca. O diretor, que já passou pelo Benfica entre 2007 e 2018, chegou ao Rio de Janeiro em dezembro de 2024.

Na presente temporada, o português de 59 anos foi responsável pelas contratações de Danilo, Juninho, Saul, Jorginho, Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Entre estes nomes, Danilo, ex-FC Porto, fez o golo que deu a Libertadores ao Flamengo.

Em declarações cedidas ao Maisfutebol, fornecidas pela assessoria de José Boto, o português reforçou o grande trabalho realizado, enaltecendo o sucesso do plantel construído.

«Por mim próprio, por toda a gente no clube e pelos muitos milhões de adeptos do Flamengo. Foi maravilhoso ver tantas pessoas na rua a festejar estes dois títulos tão importantes e a ter orgulho de serem rubro-negros. A estrutura fez um grande trabalho, do presidente ao treinador e aos jogadores, passando por mim, e construímos um grande plantel capaz de levar o clube à glória», afirmou.