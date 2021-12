Depois de alguns dias em Portugal, o Flamengo anunciou a contratação de Paulo Sousa para comandar a equipa na próxima temporada, sem nunca esconder que Jorge Jesus também era uma opção. O vice-presidente do clube brasileiro explicou a escolha e porque não decidiram pelo regresso de Jesus, sem referir o nome do técnico que deixou o Benfica na terça-feira.

«O Paulo conhece bem o plantel do Flamengo, só precisava de mais informações internas para trabalhar e já o está a fazer. É um grande treinador, esteve em países e clubes que o capacitaram, com uma equipa técnica bem acima da média, foram pontos que nos deixaram tranquilos. Foi a primeira pessoa com quem reunimos, um dia depois de cá chegarmos. Era uma decisão difícil, mas disse noutras vezes que o objetivo central do Flamengo era vir a Portugal contratar um técnico e um staff capacitado para treinar o Flamengo em 2022. Havia uma outra pessoa [Jorge Jesus], que era uma opção razoável pelo histórico recente, tantas conquistas. Não foi possível exercer essa opção e rapidamente agimos de outra maneira», afirmou à TNT Sports.

«Quando o Flamengo chegou à Europa, o tempo era nosso aliado, tínhamos tempo para conhecer um ou dois treinadores. Quando entendemos que o tempo começou a não ser nosso aliado, agimos. Entendo a preocupação dos adeptos e respeito em relação a determinado nome que poderia estar em questão e o Marcos Braz até podia esperar mais um pouco, mas como vice-presidente chegou ao limite e não podia esperar mais um dia», acrescentou.

Paulo Sousa, de 51 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com o Flamengo, sucedendo a Renato Gaúcho. O antigo internacional português chegou a acordo com a Federação da Polónia e pagará uma indemnização pela rescisão de contrato.