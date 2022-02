No final do triunfo «gordo» no Carioca, Paulo Sousa admitiu que o Flamengo ainda precisa de «seis ou sete jogos para encontrar um equilíbrio máximo». O próprio técnico português reconheceu, até, que ainda se está a adaptar à realidade do futebol no Brasil

«Tenho tentado adaptar-me à intensidade no Brasil. Temos fatores determinantes de calor e humidade no Brasil, o próprio relvado, que por vezes não nos permite jogar assim tão rápido. O próprio futebol brasileiro tem muitas pausas por faltas e isso leva a não ter a intensidade que gosto nas minhas equipas. É uma questão de continuidade e consistência para, pouco a pouco, os nossos jogadores entenderem que todos os minutos parados do jogo são favoráveis aos nossos adversários. Temos que entender e fazer com quem todos façamos a diferença nesses minutos em que há jogo», disse, citado pelo Globoesporte.

O Flamengo conquistou a segunda vitória consecutiva este domingo e segue na segunda posição do Campeonato Carioca.