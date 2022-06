Paulo Sousa ficou ainda mais pressionado no comando técnico do Flamengo depois da derrota na última madrugada no terreno do Bragantino (1-0). No final do jogo, o técnico português voltou a ser muito contestado pelos adeptos e, questionado sobre a tensão no clube, confessou que só pode controlar o trabalho com os jogadores.

«Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas com as quais menos gasto energia. Tento trabalhar com os rapazes da melhor maneira que sei para tentarmos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta e se escreve, com todo o respeito, é algo que não posso controlar. O meu foco é, exclusivamente, analisar os meus rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa e tomar decisões para ganhar jogos», afirmou em conferência de imprensa.

O técnico luso assume que o problema da equipa está identificado e prende-se com o momento «ofensivo». Paulo Sousa deixou ainda uma mensagem de confiança.

«Centrado em tudo aquilo que posso fazer com todo o meu coração e com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece», concluiu.

Ao fim de 10 jornadas, o Flamengo é 14.º classificado no campeonato brasileiro, fruto de três triunfos, três empates e quatro derrotas.