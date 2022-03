O Flamengo venceu na deslocação ao terreno do Vasco, ao início da madrugada desta quinta-feira, por 1-0.

O único golo do encontro surgiu a três minutos do intervalo. Anderson Conceição tocou com a mão na bola dentro da área e, da marca dos 11 metros, o avançado Gabigol estabeleceu o placar final.

Com este triunfo, o Flamengo fica a um passo da final do carioca, embora ainda tenha de defrontar novamente o Vasco no próximo domingo. O Mengão só não vai marcar presença na final caso perca por dois ou mais golos, já que leva vantagem também pela melhor classificação na primeira fase do Estadual.

O golo que decidiu a partida: