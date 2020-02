A aura de Jorge Jesus no Flamengo parece estar cada vez maior.

Ao ritmo que o técnico português vai somando títulos, as mostras de carinho sucedem-se.

Neste sábado, antes de mais um jogo do Mengão, agora com o Cabofriense, para a Taça Rio, Jesus foi ‘engolido’ por uma multidão de crianças que esperavam por ele no túnel.

Ora veja: