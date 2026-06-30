O lateral-esquerdo português Flávio Nazinho foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Mónaco.

O jogador de 22 anos deixa os belgas do Cercle Brugge e assina por quatro temporadas com o emblema monegasco.

Nazinho chega para ocupar a vaga deixada pelo brasileiro Caio Henrique, que rumou ao Ajax.

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Segundo a imprensa internacional, a transferência de Nazinho ficou fechada por cinco milhões de euros. Desta forma, o Sporting, que tinha salvaguardado 15 por cento de mais valia de uma futura transferência, deverá encaixar cerca de 450 mil euros.

O lateral-esquerdo chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting e deixou Alvalade em 2023/24 para rumar à Bélgica. A primeira época foi a título de empréstimo, mas, depois, mudou-se em definitivo por dois milhões de euros (um milhão fixo e outro em objetivos).

Na última temporada, Nazinho somou oito assistências e três golos em 32 jogos.