OFICIAL: Flávio Nazinho assina pelo Mónaco e ainda rende ao Sporting
Lateral português deixa o Cercle Brugge
Lateral português deixa o Cercle Brugge
O lateral-esquerdo português Flávio Nazinho foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Mónaco.
O jogador de 22 anos deixa os belgas do Cercle Brugge e assina por quatro temporadas com o emblema monegasco.
Nazinho chega para ocupar a vaga deixada pelo brasileiro Caio Henrique, que rumou ao Ajax.
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Segundo a imprensa internacional, a transferência de Nazinho ficou fechada por cinco milhões de euros. Desta forma, o Sporting, que tinha salvaguardado 15 por cento de mais valia de uma futura transferência, deverá encaixar cerca de 450 mil euros.
O lateral-esquerdo chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting e deixou Alvalade em 2023/24 para rumar à Bélgica. A primeira época foi a título de empréstimo, mas, depois, mudou-se em definitivo por dois milhões de euros (um milhão fixo e outro em objetivos).
Na última temporada, Nazinho somou oito assistências e três golos em 32 jogos.
𝐅𝐥𝐚̀𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 est Rouge & Blanc ! 🇲🇨— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026
Le latéral gauche portugais de 22 ans rejoint l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges et s’engage jusqu’en juin 2030.
Bienvenue Flàvio !