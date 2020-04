Mesmo com o corte salarial imposto pela Juventus face à pandemia de Covid-19, Cristiano Ronaldo vai tornar-se no primeiro bilionário da história do futebol, segundo a revista Forbes.



A mesma publicação refere que o internacional português vai superar a barreira dos mil milhões de dólares (cerca de 925 milhões de euros) em rendimentos totais da carreira.



A revista revela ainda que, em 2019, Ronaldo ganhou 102 milhões de euros (menos dois milhões que Lionel Messi), 60 deles em salários e prémios de jogo e os restantes provenientes de contratos publicitários e lucros com a marca pessoal.



Assim, Ronaldo entra para a lista dos desportivas que já se tornaram bilionários: o golfista Tiger Woods (2009) e o pugilista Floyd Mayweather (2017).