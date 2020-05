André Villas-Boas teve «finalmente um dia de paz», numa altura em que o seu futuro próximo não está definido, entre uma proposta do Marselha para renovar e outras para sair, como a do Newcastle, já recusada pelo treinador, como o Maisfutebol já deu conta.

O treinador português recorreu às redes sociais para publicar uma fotografia, em família, com a mulher e as filhas, num picnic em plena natureza do luxuriante Parque Nacional da Peneda-Gerês.