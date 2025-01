Anthony Lopes, novo guarda-redes do Nantes, realizou nesta quinta-feira uma conferência de imprensa de apresentação no novo clube. É o segundo emblema de Lopes ao fim de mais de 20 anos, pois só conhece o Lyon desde a formação.

Porém, entrou em rota de colisão com a estrutura do clube francês e não jogou esta temporada. «Os últimos seis meses foram os mais difíceis da minha carreira. Este tempo permitiu-me regenerar mental e fisicamente, encontrar muitas coisas em mim, reerguer-me. Hoje, chego completamente renovado, seja mentalmente ou fisicamente, para a guerra», assegurou aos jornalistas.

«Estou em forma. Há muitas coisas para fazer, principalmente em longas distâncias, durante os jogos, antes dos jogos. Só encadeando o treino e a competição é que os automatismos regressarão gradualmente», completou o veterano guardião.

Aos 34 anos, Anthony Lopes volta a sorrir no âmbito profissional. Conta com mais 500 jogos ao serviço do Lyon, 14 internacionalizações e um Campeonato da Europa no currículo.