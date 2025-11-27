Willian Pacho, defesa-central do Paris Saint-Germain, deixou elogios rasgados a Vitinha. Os dois defendem o clube parisiense e o defesa equatoriano pôs o médio português acima de todos os outros.

«Vitinha é incrível, um jogador que, como vocês viram, fez três golos. Digo sempre que, para mim, é o melhor jogador com quem já joguei», atirou, em entrevista à BeInSports após o triunfo do PSG sobre o Tottenham, por 5-3.

«É um jogador incrível e como pessoa também. O que ele nos aporta à equipa é muito importante para nós. Espero que continue assim, que continue a melhorar. Agora é descansar», completou o defesa-central.

Vitinha fez o primeiro hat-trick da carreira de forma memorável, com dois golos de remate à entrada da área e uma grande penalidade convertida. Depois do jogo, até o treinador adversário teceu elogios a Vitinha, dizendo que é o «próximo Bola de Ouro».