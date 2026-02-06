Paulo Fonseca está a viver uma grande época no Lyon, de França. A equipa do técnico português está atualmente em quarto com 39 pontos – a nove do líder PSG. No que toca a competições europeias, o Lyon terminou no primeiro lugar da fase de liga da Liga Europa.

«Sinto-me muito bem aqui. Temos uma atmosfera incrível. E não falo apenas do relvado. Gosto deste projeto, penso que estamos num ano zero, mas com a possibilidade de fazer grandes coisas. Sinto que o clube respeita e compreende o meu trabalho», começou por referir Fonseca, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nantes, deste sábado (20h05).

O Lyon venceu os últimos 11 jogos. A viver um belo momento, o português – que tem contrato até 2027 – abordou o futuro. «Uma proposta de um grande clube europeu não me faria mudar de ideias sobre o que sinto atualmente no clube. Valorizo enormemente o que tenho aqui em Lyon. O clube é que tem de se pronunciar sobre isso. Não é uma obrigação nesta altura da época. Temos uma relação sincera e aberta», referiu.

Paulo Fonseca garantiu, ainda, que o facto de sentir valorizado é algo importante nesta fase da carreira. «Estou numa idade em que valorizo as pessoas que trabalham comigo. A questão da confiança no meu trabalho é muito importante», concluiu.