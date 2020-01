O treinador português Miguel Cardoso esteve nos últimos dias em Marselha e encontrou o compatriota e colega de profissão André Villas-Boas no clube francês, onde viu o jogo ante o Angers no Vélodrome e assistiu à sessão de treino do plantel.

O técnico de 47 anos iniciou a época no AEK Atenas, clube do qual saiu no início de setembro de 2019 e passou por solo gaulês para continuar a reforçar ligação ao futebol, nesta altura do lado de fora dos balneários e dos relvados.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional