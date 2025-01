O Lens já tinha dado trabalho ao Paris Saint-Germain na Taça de França e, este sábado, esteve perto de travar os parisienses, que precisaram de operar uma reviravolta para vencer por 2-1, na 18.ª jornada da liga francesa.

Nuno Mendes e Vitinha integraram o onze dos forasteiros, que tiveram uma primeira parte bem abaixo do esperado. De resto, o PSG foi para intervalo a perder, graças ao golo de M’bala Nzola (39m), que aproveitou uma bola perdida na sequência de um canto e apareceu a finalizar ao segundo poste.

No segundo tempo, a equipa de Luis Enrique teve de puxar dos galões e chegou à igualdade ainda antes da hora de jogo. Aos 59 minutos, Fabián Ruiz apontou o 1-1, com um remate colocado, a passe de Bradley Barcola.

No minuto seguinte, Luis Enrique lançou João Neves e Gonçalo Ramos. O antigo médio do Benfica viria a ser decisivo na reta final do encontro quando, após uma jogada que começou nos pés de Vitinha, assistiu Barcola (86m) para o golo da reviravolta. Foi a sétima assistência do internacional português na liga francesa, ele que, assim, se isola na liderança desta estatística.

Com este triunfo, o PSG chega aos 46 pontos, agora mais dez do que o segundo classificado, o Marselha, que recebe o Estrasburgo no domingo. O Lens, que contou com o português David Pereira da Costa a partir dos 67 minutos, é sétimo, com 27 pontos.

Resultados e classificação da liga francesa