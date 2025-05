A meio da eliminatória da Liga dos Campeões com o Arsenal e já com o título de campeão francês assegurado, Luis Enrique decidiu poupar alguns jogadores para o jogo desta tarde, no terreno do Estrasburgo (16h00).

O português Nuno Mendes ficou de fora da lista de convocados, assim como outros habituais titulares, como Gianluigi Donnarumma, Marquinhos e Achraf Hakimi. Lesionado, Ousmane Dembélé também não integra as opções dos parisienses, que, por outro lado, contam com João Neves, Gonçalo Ramos e Vitinha.

O PSG recebe o Arsenal na quarta-feira, na segunda mão das meias-finais da Champions, depois do triunfo por 1-0 em Londres.