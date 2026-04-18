Nuno Mendes continua em recuperação e falha jogo com o Lyon
Lateral-esquerdo saiu lesionado em Anfield
Lateral-esquerdo saiu lesionado em Anfield
Nuno Mendes saiu lesionado na coxa direita ainda na primeira parte do jogo da Liga dos Campeões em Anfield e continua em recuperação, revelou o Paris Saint-Germain.
O emblema francês atualizou a condição física do lateral-esquerdo luso, que fez apenas trabalho de ginásio este sábado. Já em conferência de imprensa, Luis Enrique confirmou que o internacional português vai falhar o jogo deste domingo com o Lyon (19h45), de Paulo Fonseca, da 30.ª jornada da Liga francesa.
Além de Nuno Mendes, também Quentin Ndjantou integra o boletim clínico dos parisienses.
Por outro lado, o médio Fabián Ruiz, que não joga desde a visita do PSG a Alvalade, em janeiro, já foi dado como apto.
Le point médical @Aspetar avant #PSGOL. 📋— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2026
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