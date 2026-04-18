Nuno Mendes saiu lesionado na coxa direita ainda na primeira parte do jogo da Liga dos Campeões em Anfield e continua em recuperação, revelou o Paris Saint-Germain.

O emblema francês atualizou a condição física do lateral-esquerdo luso, que fez apenas trabalho de ginásio este sábado. Já em conferência de imprensa, Luis Enrique confirmou que o internacional português vai falhar o jogo deste domingo com o Lyon (19h45), de Paulo Fonseca, da 30.ª jornada da Liga francesa.

Além de Nuno Mendes, também Quentin Ndjantou integra o boletim clínico dos parisienses.

Por outro lado, o médio Fabián Ruiz, que não joga desde a visita do PSG a Alvalade, em janeiro, já foi dado como apto.