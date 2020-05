No dia em que comemora o 25.º aniversário, Gelson Martins deixou uma mensagem aos adeptos do Mónaco, clube que representa, agradecendo o apoio que tem recebido.

Recorde-se que o internacional português foi suspenso por seis meses, depois de, em fevereiro, ter empurrado um árbitro.

Gelson abordou essa fase mais complicada que está a viver, mas deixou a garantia de que vai voltar mais forte.

«Obrigado a todos os adeptos do Mónaco pelo apoio. Esta é uma fase difícil para mim, mas na próxima época vou voltar mais forte do que nunca, para ajudar a equipa», declarou, numa mensagem publicada nas redes sociais do clube monegasco.