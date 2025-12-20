Gonçalo Ramos apontou dois golos no triunfo confortável do Paris Saint-Germain na visita ao modesto Vendee Fontenay, equipa do quinto escalão de França.

Em jogo a contar para a Taça de França, Gonçalo Ramos foi o único português titular (João Neves entrou à meia-hora para o lugar do adolescente David Boly, defesa de 16 anos que acabou por lesionar-se na estreia pela equipa principal) e Vitinha e Nuno Mendes não saíram do banco.

Doué quebrou a resistência da equipa da casa e inaugurou o marcador aos 25 minutos e Dembélé dobrou a vantagem pouco depois da meia-hora de jogo na conversão de um penálti.

Na segunda parte, Gonçalo Ramos fez o 3-0 (53m) a passe de Mayulu e pouco depois fez o 4-0 final após uma oferta incrível de um adversário, que numa tentativa de atraso para o guarda-redes acabou por assistir o ex-jogador do Benfica.