Gonçalo Ramos bisa na goleada do PSG na Taça de França
Avançado foi titular frente ao Vendee Fontenay Foot, equipa da quinta divisão francesa
Avançado foi titular frente ao Vendee Fontenay Foot, equipa da quinta divisão francesa
Gonçalo Ramos apontou dois golos no triunfo confortável do Paris Saint-Germain na visita ao modesto Vendee Fontenay, equipa do quinto escalão de França.
Em jogo a contar para a Taça de França, Gonçalo Ramos foi o único português titular (João Neves entrou à meia-hora para o lugar do adolescente David Boly, defesa de 16 anos que acabou por lesionar-se na estreia pela equipa principal) e Vitinha e Nuno Mendes não saíram do banco.
Doué quebrou a resistência da equipa da casa e inaugurou o marcador aos 25 minutos e Dembélé dobrou a vantagem pouco depois da meia-hora de jogo na conversão de um penálti.
Bola teleguiada e Doué abriu o marcador no Beaujoire🔥#sporttvportugal #taçadefrança #vendéefontenay #psg pic.twitter.com/Vy5qqbnsGb— sport tv (@sporttvportugal) December 20, 2025
Na segunda parte, Gonçalo Ramos fez o 3-0 (53m) a passe de Mayulu e pouco depois fez o 4-0 final após uma oferta incrível de um adversário, que numa tentativa de atraso para o guarda-redes acabou por assistir o ex-jogador do Benfica.
Gonçalo Ramos a aparecer no sítio certo 😍#sporttvportugal #taçadefrança #vendéefontenay #psg pic.twitter.com/N2cmQ0msoq— sport tv (@sporttvportugal) December 20, 2025
A defesa do Vendée Fontenay vacilou, Ramos aproveitou 😅#sporttvportugal #taçadefrança #vendéefontenay #psg pic.twitter.com/B1gYKwdOZO— sport tv (@sporttvportugal) December 20, 2025