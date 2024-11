Gonçalo Ramos está de volta aos treinos no Paris Saint-Germain.

O avançado lesionou-se no tornozelo esquerdo logo na jornada inaugural da liga francesa, em agosto, e até teve de ser operado, mas os parisienses já mostraram o português em ação com os companheiros no relvado.

Na atualização feita esta quinta-feira, o PSG deu conta ainda da lesão sofrida por Nuno Mendes ao serviço da Seleção, diante da Croácia. O lateral-esquerdo contraiu uma entorse no tornozelo direito e mantém-se em tratamento.

O PSG recebe o Toulouse a partir das 20h00 desta sexta-feira, em jogo da 12.ª ronda do campeonato francês.