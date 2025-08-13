Presente na zona mista após a vitória do PSG na Supertaça Europeia, diante do Tottenham, Gonçalo Ramos confirmou que não tem intenção de deixar o clube parisiense durante a janela de transferências de verão.

O jogador português, que marcou o golo do empate nos últimos segundos da Supertaça Europeia, levando o jogo a grandes penalidades, sente-se confortável em Paris.

«Estou muito feliz, é um dia maravilhoso e conquistámos um troféu especial porque não sabemos se voltaremos a disputá-lo. É ótimo para o [Lucas] Chevalier, é ótimo para o [Ilia] Zabarnyi celebrar no primeiro jogo», começou por dizer o ex-Benfica.

«Tenho a mesma perspetiva de sempre, estou pronto para estar presente quando a equipa precisar de mim. Se me derem a bola assim, vou sempre marcar», garantiu. Questionado se iria ficar no clube após alguns rumores de saída, Ramos atirou: «Sim!»

O avançado português entrou na reta final do encontro. Vitinha tinha assistido para o 2-1 e Nuno Mendes bateu o penálti decisivo. João Neves estava suspenso e não jogou.