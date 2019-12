Leonardo Jardim está de saída do Mónaco, pela segunda vez em pouco mais de um ano.

O técnico português de 45 anos já foi informado de que o clube do principado decidiu prescindir dos seus serviços, sendo que neste momento as partes estão a negociar a rescisão de contrato e esperam fechar o processo até segunda-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Depois de ter sido demitido em outubro do ano passado, Jardim regressou ao Mónaco em janeiro deste ano. No entanto, os resultados do clube monegasco não convenceram.

A equipa onde jogam os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias, além do avançado ex-Sporting Slimani, é 7.ª classificada da Liga Francesa, tendo já sido eliminada da Taça da Liga.

Ao longo da sua carreira, Leonardo Jardim já orientou, entre outros clubes, Sporting, Sp. Braga e Olympiacos, representando o Mónaco desde a época 2014/15. No clube venceu a Liga Francesa em 2016/17, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain.