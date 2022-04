Tiago Djaló foi suspenso por dois jogos pela Comissão de Disciplina da Liga francesa.

Na origem do castigo, que contempla ainda mais um jogo de pena suspensa, esteve o comportamento de Tiago Djaló após o duelo com o Bordéus, a 2 de abril.

Recorde-se que após essa partida o Lille instaurou um processo disciplinar a Hatem Ben Arfa, que discutiu com o defesa português e também com o treinador do ainda campeão de França. O comunicado não aprofunda os motivos da sanção aplicada a Djaló, mencionando apenas «comportamento após o jogo» como motivo.

Tiago Djaló começa a cumprir o castigo a 19 de abril, o que significa que só poderá voltar a competir a 1 de maio na visita ao terreno do Troyes, na 35.ª jornada da Ligue 1.