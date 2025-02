Continua a epopeia do Dunkerque na Taça de França!

Depois de já ter afastado o Auxerre, a equipa de Luís Castro voltou a eliminar um adversário do primeiro escalão na prova. Desta feita, após o 1-1 no tempo regulamentar, o Dunkerque venceu em casa do Lille nos penáltis e garantiu o bilhete para os quartos de final.

Os visitantes resistiram durante 85 minutos, mas não conseguiram evitar o golo do português André Gomes, que apareceu a finalizar na área, após uma jogada de Jonathan David. Contudo, em tempo de descontos, o Dunkerque empatou por Kay Tejan (90+6m), a passe do ex-Farense Felipe Abner, e levou a decisão para os penáltis.

A equipa de Luís Castro falhou as duas primeiras tentativas e parecia tudo bem encaminhado para que o Lille seguisse em frente. Mas Alexsandro (ex-Dep. Chaves), Haraldsson e Benjamin Andre falharam mais à frente e o Dunkerque cobrou de forma certeira os outros cinco pontapés de que dispôs.

Luís Castro, vencedor da Youth League com o Benfica, cumpre a segunda temporada no Dunkerque, que é quarto classificado na segunda liga francesa.