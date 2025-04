Luis Enrique está prestes a consumar a vitória no campeonato francês. A sete jornadas do fim e a precisar de apenas mais um triunfo para celebrar, o PSG recebe o Angers no Parque dos Príncipes neste fim de semana.

Na antevisão à partida, além de expressar um natural desejo de celebrar o campeonato já neste sábado, Luis Enrique falou sobre dois portugueses. Deixou elogios ao avançado Gonçalo Ramos.

«Sem dúvida, Gonçalo Ramos é um jogador de alto rendimento. O seu rácio de golos por minuto foi excecional e isso é o que se pode esperar de um jogador de alto nível. O seu nível é inegável, estou muito feliz por tê-lo», afirmou Enrique, que muitas vezes prefere jogar de início sem um ponta-de-lança fixo.

Além disso, foi questionado sobre a situação contratual do consultor Luís Campos, a poucos meses do fim. «Gostaria que Luis Campos continuasse no clube, comecei com ele e gostaria de terminar com ele», afirmou. Luis Enrique tem contrato até 2027 com o PSG.