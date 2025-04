Luis Enrique voltou a elogiar Vitinha e desta vez colocou a fasquia bem lá em cima. Questionado sobre uma eventual quebra de forma do jogador, o treinador do Paris Saint-Germain considerou que o internacional português é o melhor médio da atualidade.

«Ele é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, sem dúvida. Não vejo um jogador melhor do que ele no meio-campo em nenhuma equipa do mundo. Posso estar errado, mas raramente me engano», disse o técnico espanhol, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nice.

A cumprir a terceira temporada nos parisienses, Vitinha leva sete golos e duas assistências em 46 jogos.