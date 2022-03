Nuno Mendes tem apenas 19 anos, mas já cumpriu np futebol coisas que poucos conseguiram ou conseguirão.

Menos de dois anos depois de se ter estreado na equipa principal do Sporting, o lateral já tem um título português no currículo, uma transferência milionária para o Paris Saint-Germain e 11 internacionalizações AA pela seleção portuguesa.

Mais! Partilha o balneário com craques como Messi, Neymar ou Mbappé no PSG, e com Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes.

Apesar disso, segundo a namorada, continua a ser «uma criança que adora livros de colorir, construir legos e tem o vício de chuchar no dedo».

Isso mesmo foi dado a conhecer pela namorada, num momento descontraído de Nuno Mendes num vídeo do clube francês.

Numa conversa em que deu a conhecer um pouco mais do que é para lá do que se vê no relvado, o jogador formado no Sporting falou sobre a experiência de ter tantos craques no balneário.

«Foi estranho estar ali com Messi, Neymar e Mbappé. Mas gosto de partilhar o balneário com eles. Todos os jovens jogadores gostariam de partilhar o balneário com estes jogadores. E com os três, então, é muito difícil. Eu consegui e estou muito contente por partilhar o balneário com eles. E ainda com o Ronaldo na seleção», disse.

O jovem que perdeu o pai muito novo garantiu ainda que o progenitor nunca poderia imaginar que ele iria chegar tão longe no futebol.

«O meu pai não me imaginava a chegar ao PSG. Nem ao Sporting! Ele não chegou a ver-me jogar no Sporting, mas deve estar orgulhoso de mim», acredita.

Veja a conversa em que se conhece mais intimamente Nuno Mendes e se percebe que ele se mantém um miúdo humilde: