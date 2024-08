Jota está de volta à Europa, mais propriamente, à liga francesa, onde vai representar o Rennes. O avançado formado no Benfica e que deu nas vistas nos escoceses do Celtic, estava no Al Ittihad, na Arábia Saudita, mas chegou a um acordo com o clube francês e assinou um contrato válido até 2027.

O avançado de 25 anos foi apresentado pelo clube francês com pompa e circunstância, num vídeo filmado no Roazhon Park, a casa do Rennes, nono classificado da Ligue 1 da época passada.

No Al Ittihad, Jota teve poucas oportunidades para mostrar o seu talento, devido ao excesso de estrangeiros da equipa saudita que, além do avançado português, tinha nas fileiras Fabinho, N’Golo Kanté, Karim Benzema, Moussa Diaby, Laurent Blanc e Houssem Aouar.

«Estou muito feliz por estar aqui, por integrar este projeto ambicioso com jogadores talentosos. É uma oportunidade formidável para mim. O clube tem conseguido bons resultados nas últimas temporadas, vamos bater-nos para colocar o Stade Rennais numa posição alta na classificação. Chego com muita vontade», destacou o jogador.

O clube não divulgou os valores envolvidos no acordo com o Al Ittihad, mas a imprensa francesa avança com uma transferência a rondar os 8 milhões de euros.